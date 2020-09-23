23 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Kylian Mbappe için dev kapışma

Kylian Mbappe için dev kapışma
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.09.2020

, ’nin yıldızı Mbappe’nin yakın çevresiyle temasa geçti. İngilizler’in bu transferdeki en büyük rakibi ise

Avrupa'da piyasası önümüzdeki sezon 'nin yeni takımıyla çalkalanacak gibi gözüküyor. Fransız L'Equipe gazetesi, 21 yaşındaki yıldızın 'la kontak halinde olduğunu iddia etti. İngilizler'in, Fransız yıldızın yakın çevresiyle temas halinde olduğu ifade edilirken; bu transferde en büyük raki binin ise olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde 'den ayrılma kararı alan Mbappe için gelecek yıl teklif yapmayı planlayan iki ekip, kıyasıya bir rekabete girecek gibi gözüküyor. 2022 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan süper yetenek, 3 yıldır formasını giydiği Fransız devinde 125 maça çıktı ve 91 gol, 51 asistle oynadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Alvaro Morata Juventus'ta! Alvaro Morata Juventus'ta!
West Ham United'da corona virüsü şoku! West Ham United'da corona virüsü şoku!
Dünya yıldızına soruşturma başlatıldı! Dünya yıldızına soruşturma başlatıldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör