Premier Lig: West Bromwich 0-3 Leicester City | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in açılış haftasında West Bromwich ile Leicester City, The Hawthorns'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 56. dakikada Timothy Castagne ve 74 ile 84. dakikalarda penaltıdan Jamie Vardy'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek ilk haftayı kayıpsız geçti.

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'in 2. haftasında Leicester City, 20 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de Burnley'i ağırlayacak. West Bromwich ise 19 Eylül Pazar günü TSİ 14.30'da Everton'a konuk olacak.

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