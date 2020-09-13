13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: West Bromwich 0-3 Leicester City | MAÇ SONUCU

Çağlar'lı Leicester deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in ilk haftasında milli futbolcu 'nün formasını giydiği , deplasmanda 'i Vardy (2) ve Castagne'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Premier Lig'in açılış haftasında ile , The Hawthorns'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 56. dakikada Timothy Castagne ve 74 ile 84. dakikalarda penaltıdan Jamie Vardy'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek ilk haftayı kayıpsız geçti.

Leicester City forması giyen milli futbolcu , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'in 2. haftasında Leicester City, 20 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de Burnley'i ağırlayacak. West Bromwich ise 19 Eylül Pazar günü TSİ 14.30'da Everton'a konuk olacak.

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