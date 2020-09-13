13 Eylül 2020, Pazar
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Premier Lig: West Bromwich 0-3 Leicester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda West Bromwich'i Vardy (2) ve Castagne'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.
Premier Lig'in açılış haftasında West Bromwich ile Leicester City, The Hawthorns'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 56. dakikada Timothy Castagne ve 74 ile 84. dakikalarda penaltıdan Jamie Vardy'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek ilk haftayı kayıpsız geçti.
Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Premier Lig'in 2. haftasında Leicester City, 20 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de Burnley'i ağırlayacak. West Bromwich ise 19 Eylül Pazar günü TSİ 14.30'da Everton'a konuk olacak.
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