Luis Suarez'e soruşturma başlatıldı! Usulsüzlük...
Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez'e soruşturma şoku... Adı Juventus'la anılan yıldız golcü, İtalyan vatandaşlığı almak için dil sınavına girmişti. Mali Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
İtalya'da Mali Polis (Guardia di Finanza), Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in vatandaşlık alması için gerekli olan ve 17 Eylül'de girdiği İtalyanca dil sınavına ilişkin soruşturma başlattı.
Ülke basınına yansıyan haberlerde, adı Juventus'la da anılan Barcelonalı futbolcunun girdiği İtalyanca dil sınavında usulsüzlük yapıldığı ileri sürüldü.
Perugia Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde Mali Polis, kentteki Universita degli Stranieri'nin (Yabancılar Üniversitesi) ilgili birimine baskın yaptı.
İddiaya göre, yapılan araştırmalarda temel düzeyde İtalyanca bilgisi olan Suarez'in girdiği dil sınavının soru ve konuları daha önceden belirlendi ve kendisine verildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberinde de yapılan dinleme kayıtları yer aldı. İlgili kişilere ait olduğu ileri sürülen söz konusu kayıtlarda, "(Sınavı) Geçmeli, geçecek. Bir sezonda 10 milyon maaş kazanan adamı B1 düzeyinde dil bilgisi belgesi olmadığı için harcayamazsın." ve "Ama fiil çekmeden konuşuyor" gibi ifadeler dikkati çekti.
Savcılığın, yabancılara dil sınavı yapan okula yönelik soruşturmayı, soruların öğrencilerle mutabık kalınarak hazırlandığı iddiaları üzerine Şubat ayında başlattığı da haberlerde aktarıldı.
Transfer döneminde adı sık sık Juventus ile anılan Luis Suarez'in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Bunun için İtalyan eşi üzerinden ülke vatandaşlığını almak isteyen oyuncunun, B1 seviyesinde İtalyanca dili yeterlilik belgesi alması gerektiği belirtiliyordu.
Luis Suarez, 17 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Perugia kentine gelip, üniversitede dil sınavına girdikten sonra şehirden ayrılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama