13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Giggs: Ronaldo 40’a kadar oynar

Giggs: Ronaldo 40’a kadar oynar
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

Milli takımın 'de rakibi olan Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, ManU'dan eski takım arkadaşı 'nun 40 yaşına kadar oynayabileceğini söyledi.

Milli takımın 'de rakibi olan Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, ManU'dan eski takım arkadaşı 'nun 40 yaşına kadar oynayabileceğini söyledi. Giggs, "Doğru kulüpte olması gerek. Çok iyi bir kulüpteydim ve 40 yaşına kadar oynadım. Onun da 40'ına kadar oynayacağını görebiliyorum" diye konuştu.
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