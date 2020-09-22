22 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Flamengo'ya corona virüsü şoku! 6 futbolcu ve Diego Ribas...

Flamengo'ya Covid-19 şoku! 6 futbolcu ve Diego...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.09.2020

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'da, Fenerbahçeli eski oyuncu dahil 7 futbolcuda corona virüsü tespit edilmişti. Brezilya temsilcisinin yarın oynayacağı SC mücadelesinin ertelenmeyeceği ve maça çıkacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Libertadores Kupası maçları nedeniyle Ekvador'da bulunan takım kafilesine yapılan son testlerde 7 oyuncuda yeni tip corona virüsüne rastlandığı ve adı açıklanmayan söz konusu oyuncuların otelde karantina altında tutulduğu belirtildi.

DIEGO RIBAS DA POZİTİF!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 35 yaşındaki Flamengolu futbolcu ise sosyal medya hesabından Kovid-19'a yakalananlar arasında yer aldığını belirterek, "Vücudumda ağrılar var ve boğazımda yara oluştu. Elimden geldiği kadar iyiyim. Evimden uzakta bu yaşadıklarım, çok nahoş bir durum." ifadelerini kullandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada ise, Flamengo'nun yedek listesinde yer alan futbolcularla yarın TSİ 01.15'te Ekvador ekibi SC ile grup maçına çıkacağı ve karşılaşmanın ertelenmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Türk asıllı yıldız Covid-19'a yakalandı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dünya yıldızına soruşturma başlatıldı! Dünya yıldızına soruşturma başlatıldı!
Vidal yeni takımına imzayı attı! Vidal yeni takımına imzayı attı!
Milan 3 puanı 2 golle aldı Milan 3 puanı 2 golle aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör