Flamengo'ya corona virüsü şoku! 6 futbolcu ve Diego Ribas...
Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'da, Fenerbahçeli eski oyuncu Diego Ribas dahil 7 futbolcuda corona virüsü tespit edilmişti. Brezilya temsilcisinin yarın oynayacağı Barcelona SC mücadelesinin ertelenmeyeceği ve maça çıkacağı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Libertadores Kupası maçları nedeniyle Ekvador'da bulunan takım kafilesine yapılan son testlerde 7 oyuncuda yeni tip corona virüsüne rastlandığı ve adı açıklanmayan söz konusu oyuncuların otelde karantina altında tutulduğu belirtildi.
DIEGO RIBAS DA POZİTİF!
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 35 yaşındaki Flamengolu futbolcu Diego Ribas ise sosyal medya hesabından Kovid-19'a yakalananlar arasında yer aldığını belirterek, "Vücudumda ağrılar var ve boğazımda yara oluştu. Elimden geldiği kadar iyiyim. Evimden uzakta bu yaşadıklarım, çok nahoş bir durum." ifadelerini kullandı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada ise, Flamengo'nun yedek listesinde yer alan futbolcularla yarın TSİ 01.15'te Ekvador ekibi Barcelona SC ile grup maçına çıkacağı ve karşılaşmanın ertelenmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.
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