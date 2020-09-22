Hellas Verona Roma maçı için flaş karar! Roma 3-0 hükmen mağlup sayıldı

İtalya Futbol Federasyonu, kadro listesinde hata yaptığı için Roma'nın Hellas Verona'ya karşı 3-0 hükmen mağlup sayılması kararını verdi! Federasyona iletilen listede U22 olarak belirtilen Amadou Diawara, aslında 23 yaşında olduğu için bu kararın alındığı açıklandı.

İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın ilk hafta maçında Hellas Verona ile Roma arasında oynanan karşılaşma için flaş bir karar aldı. Federasyon konuk ekibin kadrosunda yer alan listede U22 olarak belirtilen Amadou Diawara'nın aslında 23 yaşında olduğu ve kural ihlali sebebi sonucunda başkent ekibinin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiğini açıkladı. Sezonun ilk maçında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanmıştı.

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