22 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona Roma maçı için flaş karar! Roma 3-0 hükmen mağlup sayıldı

Roma için şok karar!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

, kadro listesinde hata yaptığı için Roma'nın 'ya karşı 3-0 hükmen mağlup sayılması kararını verdi! Federasyona iletilen listede U22 olarak belirtilen , aslında 23 yaşında olduğu için bu kararın alındığı açıklandı.

Serie A'nın ilk hafta maçında ile Roma arasında oynanan karşılaşma için flaş bir karar aldı. Federasyon konuk ekibin kadrosunda yer alan listede U22 olarak belirtilen 'nın aslında 23 yaşında olduğu ve kural ihlali sebebi sonucunda başkent ekibinin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiğini açıkladı. Sezonun ilk maçında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanmıştı.

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