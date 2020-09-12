Alex Morgan Tottenham'da!

Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Alex Morgan, İngiliz kulübü Tottenham'a transfer oldu.

Dünyaca ünlü kadın futbolcu Alex Morgan'ın yeni takımı belli oldu.

Daha önce; West Coast FC, California Storm, Pali Blues, Western New York Flash, Seattle Sounders Women, Portland Thorns FC, Olimpik Lyon ve son olarak Orlando Pride'da forma giyen Morgan, İngiliz ekibi Tottenham'a transfer oldu.

31 yaşındaki Alex Morgan, uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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