12 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Alex Morgan Tottenham'da!

İşte Alex Morgan'ın yeni takımı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.09.2020

Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu , İngiliz kulübü Tottenham'a oldu.

Dünyaca ünlü kadın futbolcu 'ın yeni takımı belli oldu.

Daha önce; West Coast FC, California Storm, Pali Blues, Western New York Flash, Seattle Sounders Women, Portland Thorns FC, Olimpik Lyon ve son olarak Orlando Pride'da forma giyen Morgan, İngiliz ekibi Tottenham'a oldu.

31 yaşındaki Alex Morgan, uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Cadiz - Osasuna maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Cadiz - Osasuna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Granada - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Granada - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Eibar - Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Eibar - Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör