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DÜNYADAN FUTBOL

Arturo Vidal resmen Inter'de!

Vidal yeni takımına imzayı attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 Giriş Tarihi: 22.09.2020

ekiplerinden 'da forma giyen 'in yeni takımı belli oldu. 33 yaşındaki oyuncu, Serie A temsilcisi Inter ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ile sözleşmesini fesheden Şilili futbolcu 'in yeni takımı resmen belli oldu.

33 yaşındaki oyuncu, Serie A devi Inter'le anlaşırken sözleşme süresinin ise 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Bu transfer için Çizme ekibi, 1 milyon Euro ödeyecek.

Barcelona formasıyla 96 resmi maçta süre alan Arturo Vidal, Katalan ekibine 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

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