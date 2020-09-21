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DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'de İlkay Gündoğan'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Türk asıllı yıldız Covid-19'a yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

Kariyerini ekiplerinden 'de sürdüren 'ın, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktığı açıklandı.

'de forma giyen Türk asıllı alman yıldız 'ın corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, deplasmanda oynanacak Wolverhampton maçı öncesi yapılan corona virüsü testlerinde Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İlkay, 15 günlük zorunlu karantina sürecinden dolayı iki hafta sahalardan uzak kalacak.

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