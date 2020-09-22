22 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid'de Gimenez corona virüsüne yakalandı

DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

İspanya ekiplerinden 'de kariyerini sürdüren Jose Maria Gimenez, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım ve teknik ekibe dün Kovid-19 testi yapıldığı ve 25 yaşındaki Gimenez'in test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Uruguaylı futbolcunun evinde karantinaya alındığı ve protokolleri gereği takımın bir sonraki antrenmanının bireysel olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Türk asıllı yıldız Covid-19'a yakalandı haberin devamı

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