22 Eylül 2020, Salı
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Atletico Madrid'de Gimenez corona virüsüne yakalandı
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de kariyerini sürdüren Jose Maria Gimenez, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, A takım ve teknik ekibe dün Kovid-19 testi yapıldığı ve 25 yaşındaki Gimenez'in test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Uruguaylı futbolcunun evinde karantinaya alındığı ve La Liga protokolleri gereği takımın bir sonraki antrenmanının bireysel olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.
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