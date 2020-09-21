21 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Milan - Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. 'nun formasını giydiği , sahasında ile karşılaşıyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Milli yıldızımız 'nun formasını giydiği , Giuseppe Meazza Stadyumu'nda ile karşılaşacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Milan - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MILAN - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan - Bologna maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MILAN - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Gianluigi Donnarumma; Theo Hernandez, Matteo Gabbia, Simon Kjaer, Davide Calabria; Franck Kessie, Ismael Bennacer; Samu Castillejo, Hakan Çalhanoglu, Ante Rebic; Zlatan Ibrahimovic

Bologna: Lukasz Skorupski; Lorenzo De Silvestri, Danilo Larangeira, Takehiro Tomiyasu, Stefano Denswil; Mattias Svanberg, Jerdy Schouten; Musa Barrow, Roberto Soriano, Riccardo Orsolini; Rodrigo Palacio

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