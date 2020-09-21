İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Bologna ile karşılaşıyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Bologna ile karşılaşacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Milan - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MILAN - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan - Bologna maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MILAN - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Gianluigi Donnarumma; Theo Hernandez, Matteo Gabbia, Simon Kjaer, Davide Calabria; Franck Kessie, Ismael Bennacer; Samu Castillejo, Hakan Çalhanoglu, Ante Rebic; Zlatan Ibrahimovic

Bologna: Lukasz Skorupski; Lorenzo De Silvestri, Danilo Larangeira, Takehiro Tomiyasu, Stefano Denswil; Mattias Svanberg, Jerdy Schouten; Musa Barrow, Roberto Soriano, Riccardo Orsolini; Rodrigo Palacio

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