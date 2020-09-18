18 Eylül 2020, Cuma
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Cengiz Ünder Leicester City için sağlık kontrolünde
İtalyan basını, Roma forması giyen milii futbolcumuz Cengiz Ünder'in İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City için sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Son dakika transfer haberleri...
18.09.2020
YENİDEN BULUŞACAKLAR
Altınordu altyapısında beraber forma giyen milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Leicester City'de yeniden bir araya gelecekler.
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