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Cengiz Ünder Leicester City için sağlık kontrolünde

İtalyan basını, Roma forması giyen milii futbolcumuz Cengiz Ünder'in İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City için sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Son dakika transfer haberleri...
18.09.2020
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YENİDEN BULUŞACAKLAR

Altınordu altyapısında beraber forma giyen milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Leicester City'de yeniden bir araya gelecekler.

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