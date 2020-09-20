21 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 4-2 Burnley | MAÇ SONUCU

Leicester City 2'de 2 yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği müsabakada ev sahibi ekip rakibini 4-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

'de heyecan devam ediyor. sahasında 'i konuk etti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Leicester City rakibini 4-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Barnes, Pieters(k.k), Justin ve Praet kaydetti. Konuk takımın gollerini ise Wood ve Dunne attı.

Cengiz Ünder Leicester City'de

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