Leicester City 4-2 Burnley | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leicester City ile Burnley karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği müsabakada ev sahibi ekip rakibini 4-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Burnley'i konuk etti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Leicester City rakibini 4-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Barnes, Pieters(k.k), Justin ve Praet kaydetti. Konuk takımın gollerini ise Wood ve Dunne attı.



DİĞER