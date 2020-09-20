Inter Vidal transferini açıkladı

Serie A'nın dev ekiplerinden Inter, Barcelona'da Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Inter, sosyal medya hesabından "King Arturo" paylaşımı ile transferi duyurdu. İşte o paylaşım...

Inter bu sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken teknik direktör Conte'nin ısrarla istediği Arturo Vidal transferi gerçekleşti.



Vidal daha önce dört sezon Serie A'da Juventus forması giymiş ve 35 gol atmıştı. Vidal daha sonra Bayern Münih ve Barcelona formaları giydi.



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