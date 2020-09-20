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DÜNYADAN FUTBOL

Inter Vidal transferini açıkladı

Vidal'in yeni takımı belli oldu! Serie A...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

Serie A'nın dev ekiplerinden Inter, 'da Şilili orta saha oyuncusu ettiğini resmen duyurdu. Inter, sosyal medya hesabından "King Arturo" paylaşımı ile transferi duyurdu. İşte o paylaşım...

Inter bu sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken teknik direktör Conte'nin ısrarla istediği transferi gerçekleşti.

Vidal daha önce dört sezon Serie A'da forması giymiş ve 35 gol atmıştı. Vidal daha sonra ve formaları giydi.



Cengiz Ünder Leicester City'de

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