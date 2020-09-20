Ligue 1: Marsilya 1-1 Lille | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 4. hafta karşılaşmasında Marsilya sahasında Lille'i ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
Fransa Ligi 4. hafta mücadelesinde Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 47. dakikasında Luiz Araujo'nun golüyle Lille öne geçti. Marsilya kalan dakikalarda gol için bastırsa da amacına 85. dakikada ulaştı. Sanson'un asistinde Germain golü buldu ve maça eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Temsilcilerimizden Burak Yılmaz 78 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı. Yusuf Yazıcı ise maçta forma şansı bulamadı.
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