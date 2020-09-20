21 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ligue 1: Marsilya 1-1 Lille | MAÇ SONUCU

Marsilya ve Lille yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

Fransa Ligue 1'in 4. hafta karşılaşmasında Marsilya sahasında 'i ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Fransa Ligi 4. hafta mücadelesinde ile Marsilya karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 47. dakikasında Luiz Araujo'nun golüyle Lille öne geçti. Marsilya kalan dakikalarda gol için bastırsa da amacına 85. dakikada ulaştı. Sanson'un asistinde Germain golü buldu ve maça eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Temsilcilerimizden 78 dakika sahada kalırken, 90 dakika görev yaptı. ise maçta forma şansı bulamadı.

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