Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın ilk hafta maçında Stuttgart ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Freiburg karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

STUTTGART - FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Freiburg maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

STUTTGART - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stuttgart: Kobel, Stenzel, Anton, Kempf, Sosa, Coulibaly, Endo, Castro, Fundu, Didavi, Kalajdzic

Freiburg: Uphoff, Günter, Heintz, Lienhart, Schmid, Keitel, Höfler, Sallai, Grifo, Petersen, Höler

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