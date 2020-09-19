19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Dortmund - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'da heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın ilk hafta maçında Dortmund ile Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde Dortmund ile Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DORTMUND - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dortmund - B. Mönchengladbach maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

DORTMUND - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dortmund: Bürki, Akanji, Hummels, Can, Guerreiro, Bellingham, Witsel, Meunier, Sancho, Reus, Haaland

B. Mönchengladbach: Sommer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Lainer, Herrmann, Kramer, Wolf, Stindl, Hofmann, Thuram

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