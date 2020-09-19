Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın ilk hafta maçında Dortmund ile Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde Dortmund ile Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DORTMUND - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dortmund - B. Mönchengladbach maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

DORTMUND - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dortmund: Bürki, Akanji, Hummels, Can, Guerreiro, Bellingham, Witsel, Meunier, Sancho, Reus, Haaland

B. Mönchengladbach: Sommer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Lainer, Herrmann, Kramer, Wolf, Stindl, Hofmann, Thuram

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