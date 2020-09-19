Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın ilk hafta maçında Köln ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde Köln ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÖLN - HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Köln - Hoffenheim maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

KÖLN - HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Köln: Horn, Horn, Meré, Czichos, Ehizibue, Hector, Skhiri, Drexler, Duda, Rexhbecaj, Andersson

Hoffenheim: Baumann, Skov, Bicakcic, Vogt, Akpoguma, Geiger, Grillitsch, Samassékou, Baumgartner, Kramaric, Dabbur

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