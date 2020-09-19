19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Köln - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Köln - Hoffenheim maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'da heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın ilk hafta maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÖLN - HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Köln - Hoffenheim maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

KÖLN - HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Köln: Horn, Horn, Meré, Czichos, Ehizibue, Hector, Skhiri, Drexler, Duda, Rexhbecaj, Andersson

Hoffenheim: Baumann, Skov, Bicakcic, Vogt, Akpoguma, Geiger, Grillitsch, Samassékou, Baumgartner, Kramaric, Dabbur

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