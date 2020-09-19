Bundesliga: Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Bundesliga'nın ilk haftasında Werder Bremen sahasında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bundesliga'da 2020-2021 sezonu resmen başladı. Ligin ilk haftasında Werder Bremen sahasında Hertha Berlin'le karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı ve lige iyi bir başlangıç yaptı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Pekarik, 45+2'de Lukebakio, 62'de Cunha ve 90. dakikada Cordoba attı. Ev sahibinin tek golünü ise 69. dakikada Selke kaydetti.

Werder Bremen gelecek hafta Schalke 04 deplasmanına konuk olacak. Hertha Berlin ise Eintracht frankfurt'u ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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