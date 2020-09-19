İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Getafe ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Getafe - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Getafe ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GETAFE - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe - Osasuna maçı 19 Eylül Cumartesi saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Olivera, Etxeita, Dakonam, Suárez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Mata, Hernández

Osasuna: Herrera, Cruz, Hernández, García, Vidal, García, Sanjurjo, Moncayola, Torres, López, Gallego

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