19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Getafe - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Getafe - Osasuna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Getafe - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GETAFE - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe - Osasuna maçı 19 Eylül Cumartesi saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Olivera, Etxeita, Dakonam, Suárez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Mata, Hernández

Osasuna: Herrera, Cruz, Hernández, García, Vidal, García, Sanjurjo, Moncayola, Torres, López, Gallego

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