19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina 1-0 Torino | MAÇ SONUCU

Fiorentina galibyetle başladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

A'da heyecan başladı. İlk hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Castrovilli'nin 78. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

A'nın ilk haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Castrovilli'nin 78. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

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