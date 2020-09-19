20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo 2-1 Valencia | MAÇ SONUCU

Celta Vigo Aspas'la kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Aspas'ın golleri ile rakibini 2-1 mağlup etti.

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımızdan Emre Mor mücadeleye ilk 11 başlarken, Okay Yokuşlu 66. dakikada oyuna dahil oldu. Celta bu mücadeleden Aspas'ın golleri ile 2-1 galip ayrıldı. Konuk takım Valencia'nın tewk golünü ise Maxi Gomez kaydetti.

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