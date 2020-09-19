Celta Vigo 2-1 Valencia | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile Valencia karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Aspas'ın golleri ile rakibini 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Celta Vigo ile Valencia karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımızdan Emre Mor mücadeleye ilk 11 başlarken, Okay Yokuşlu 66. dakikada oyuna dahil oldu. Celta bu mücadeleden Aspas'ın golleri ile 2-1 galip ayrıldı. Konuk takım Valencia'nın tewk golünü ise Maxi Gomez kaydetti.

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