Villarreal 2-1 Eibar | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Villarreal ile Eibar karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadelen 2-1 galip ayrıldı.

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Villarreal ile Eibar karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti. Vıllarreal'in gollerini Moreno ve Alcacer atarken konuk takımın tek golünü Kike kaydetti.



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