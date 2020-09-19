19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal 2-1 Eibar | MAÇ SONUCU

Villarreal galibiyetle başladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadelen 2-1 galip ayrıldı.

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti. Vıllarreal'in gollerini Moreno ve Alcacer atarken konuk takımın tek golünü Kike kaydetti.

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