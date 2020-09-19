19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hellas Verona - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Roma maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hellas Verona: Silvestri, Empereur, Günter, , Dimarco, Veloso, Tameze, Faraoni, Stepinski, Benassi, Carmine

Roma: López, Ibañez, Cristante, Mancini, Spinazzola, Veretout, Diawara, Santon, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko

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