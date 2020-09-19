İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde Hellas Verona ile Roma karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Hellas Verona ile Roma karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Roma maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hellas Verona: Silvestri, Empereur, Günter, Mert Çetin, Dimarco, Veloso, Tameze, Faraoni, Stepinski, Benassi, Carmine

Roma: López, Ibañez, Cristante, Mancini, Spinazzola, Veretout, Diawara, Santon, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko

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