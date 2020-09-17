17 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi belli oldu! Messi ve Ronaldo...

UEFA'dan Messi ve Ronaldo'ya şok!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.09.2020

, 2019-2020 sezonunda Avrupa'da yılın futbolcuları için adayları belirledi. Listede uzun bir süre sonra Portekizli süper star ve Arjantinli yıldız yer almadı.

'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından dört mevki için 3'er futbolcu aday gösterildi.

Kazanan futbolcular ödüllerini 1 Ekim'de yapılacak 2020-2021 sezonu gruplarının kura çekimi töreninde alacak.

Mevkilerine göre aday gösterilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid)

Savunma: David Alaba (Bayern Münih), Alphonso Davies (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern Münih), Thiago Alcantara (Bayern Münih)

Forvet: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain)



Kaynak: AA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
PSG 90+3'te güldü! PSG 90+3'te güldü!
Cengiz Ünder bombası! Yeni adresi... Cengiz Ünder bombası! Yeni adresi...
Dalian Pro hangi ülkenin takımıdır? Jailson... Dalian Pro hangi ülkenin takımıdır? Jailson...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör