Victor Ruiz Real Betis ile imzaladı

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Victor Ruiz, Real Betis'te transfer oldu.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan ve ligin bitimine 2 maç kala alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Victor Ruiz, ülkesinin takımlarından Real Betis'le anlaşmaya vardı. Betis, Victor Ruiz'in transferini resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.





DİĞER