31 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Victor Ruiz Real Betis ile imzaladı

Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Geçtiğimiz sezon başında 'a olan ancak alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan , 'te transfer oldu.

'a geçtiğimiz sezon başında olan ve ligin bitimine 2 maç kala alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan , ülkesinin takımlarından 'le anlaşmaya vardı. Betis, Victor Ruiz'in transferini resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.


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