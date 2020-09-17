17 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Paris Saint Germain Metz'i 1-0 mağlup etti! Neymar maçı tribünden takip etti

PSG 90+3'te güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

1'de 3. hafta karşılaşmasında Metz'i ağırlayan , 90+3'te 'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı . Birçok futbolcusundan eksik çıkan çok zorlandığı müsabakayı kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Brezilyalı yıldız maçı tribünden takip etti.

1'de 1984-83 sezonundan beri oynadığı ilk iki maçı ilk kez kazanamayan , 3. haftada ağırladığı Metz'i son anlarda bulduğu golle mağlup etti.

Ligin 2. haftasında oynadığı Marsilya maçını son anlarında yaşanan kavga nedeniyle , Kurzawa ve Parades oyun dışında kalmıştı.

Cezalı olan üç yıldızından yoksun şekilde Metz maçına çıkan Paris ekibi, mücadelenin 65. dakikasında stoper Abdou Diallo'nun ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması sonucunda 10 kişi kaldı.

Ancak 90+3'te Alman orta saha 'in attığı golle 1-0 galip gelen , 3 puan hasretine son vermiş oldu. Metz ise ligdeki üçüncü maçını da 1-0 mağlubiyetle tamamladı.


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