Paris Saint Germain Metz'i 1-0 mağlup etti! Neymar maçı tribünden takip etti

Fransa Ligue 1'de 3. hafta karşılaşmasında Metz'i ağırlayan Paris Saint Germain, 90+3'te Julian Draxler'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı . Birçok futbolcusundan eksik çıkan PSG çok zorlandığı müsabakayı kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Brezilyalı yıldız Neymar maçı tribünden takip etti.

Fransa Ligue 1'de 1984-83 sezonundan beri oynadığı ilk iki maçı ilk kez kazanamayan Paris Saint Germain, 3. haftada ağırladığı Metz'i son anlarda bulduğu golle mağlup etti.

Ligin 2. haftasında oynadığı Marsilya maçını son anlarında yaşanan kavga nedeniyle Neymar, Kurzawa ve Parades kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Cezalı olan üç yıldızından yoksun şekilde Metz maçına çıkan Paris ekibi, mücadelenin 65. dakikasında stoper Abdou Diallo'nun ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması sonucunda 10 kişi kaldı.

Ancak 90+3'te Alman orta saha Julian Draxler'in attığı golle 1-0 galip gelen PSG, 3 puan hasretine son vermiş oldu. Metz ise ligdeki üçüncü maçını da 1-0 mağlubiyetle tamamladı.



NEYMAR MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ



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