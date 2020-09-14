PSG taraftarları Alvaro Gonzalez'leri karıştırdı! Neymar...

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Marsilya karşı karşıya geldi. Olaylı maçı Marsilya 1-0 kazanırken, mücadelede tam 5 kırmızı kart çıktı. Brezilyalı yıldız Neymar, Alvaro Gonzalez'in kendisine maymun diyerek ırkçılık yaptığını duyurmuştu. Bunun üzerine birçok futbolsever İspanyol oyuncuya tepki gösterirken yanlış kişiyi hedef aldı. İşte detaylar...

PSG ile Marsilya arasında oynanan maç büyük olaylara sahne olmuş ve aralarında Neymar'ın da bulunduğu 5 futbolcu kırmızı kart görmüştü. Brezilyalı yıldız, maçın ardından yaptığı açıklamada, Marsilyalı Alvaro Gonzalez'in kendisine maymun diyerek ırkçılık yaptığını belirtmişti.

Bunun üzerine birçok futbolsever Alvaro Gonzalez'e tepki gösterirken, bazı fanatikler ise İspanyol futbolcu yerine yanlışlıkla Defensor Sporting takımında forma giyen Uruguaylı Alvaro Gonzalez'i hedef aldı.

Büyük bir yanlışlığa imza atan futbolseverler, Uruguaylı futbolcunun sosyal medya hesabına hakaret mesajarı gönderdi.

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