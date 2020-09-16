16 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya'da kadın dilencileri aşağılayan PSV'li taraftarların cezası belli oldu!

PSV'li taraftarların cezası belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

İspanya'da Madrid İl Mahkemesi, 2016 yılında Madrid'deki maç öncesi Mayor Meydanı'nda bir grup kadın dilenciyi aşağılayan Hollanda'nın Eindhoven taraftarlarının cezası belli oldu

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame sonrasında görülen davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık 4 taraftara 3'er hapis cezası ve 1500'er avro para cezası verildiğini açıkladı.

Suçlarını ve cezayı kabul eden taraftarlarının ayrıca Çingene Kadınlar Ulusal Federasyonuna hitaben gönderdikleri mektupta özür diledikleri bildirildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 15 Mart 2016'da oynanan Atletico Madrid-PSV Eindhoven maçı için Madrid'e gelen Hollandalı taraftarlardan bir grup, kentteki Mayor Meydanı'nda dilencilik yapan Roman kökenli göçmen kadınların üzerine ve kutu bira atıp, önlerinde kağıt 5 avro yakmıştı.

Olay, uluslararası boyutta tepki çekmişti.

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