İspanya'da kadın dilencileri aşağılayan PSV'li taraftarların cezası belli oldu!
İspanya'da Madrid İl Mahkemesi, 2016 yılında Madrid'deki maç öncesi Mayor Meydanı'nda bir grup kadın dilenciyi aşağılayan Hollanda'nın PSV Eindhoven taraftarlarının cezası belli oldu
Savcılık tarafından hazırlanan iddianame sonrasında görülen davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık 4 taraftara 3'er hapis cezası ve 1500'er avro para cezası verildiğini açıkladı.
Suçlarını ve cezayı kabul eden PSV taraftarlarının ayrıca Çingene Kadınlar Ulusal Federasyonuna hitaben gönderdikleri mektupta özür diledikleri bildirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 15 Mart 2016'da oynanan Atletico Madrid-PSV Eindhoven maçı için Madrid'e gelen Hollandalı taraftarlardan bir grup, kentteki Mayor Meydanı'nda dilencilik yapan Roman kökenli göçmen kadınların üzerine bozuk para ve kutu bira atıp, önlerinde kağıt 5 avro yakmıştı.
Olay, uluslararası boyutta tepki çekmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama