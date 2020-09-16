Dalian Pro hangi ülkenin takımıdır? Fenerbahçe'den Jailson'u mu transfer edecekler?
Fenerbahçe futbolcularından Jailson'un adı sürpriz bir ekiple anılmaya başladı... Başta sarı lacivertli taraftarlar olmak üzere sporseverler de bu takımla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Arama motorlarına 'Dalian Pro hangi ülkenin takımıdır?' yazan futbolseverler, sorularının cevabını ve ayrıntıları haberimizde bulabilecekler...
Dalian Pro hangi ülkenin takımıdır? 2018-2019 sezonu yazında Brezilya ekiplerinden Gremio'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Jailson'a sürpriz talip... 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Dalian Pro'nun radarına girdi. Takımın transferde yetkili isimleri, yaptıkları analiz ve hazırladıkları rapor neticesinde Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Bu gelişmeler neticesinde başta Fenerbahçeliler olmak üzere sporseverler, bu takımla ilgili bilgileri araştırmaya koyuldu. Arama motorlarına 'Dalian Pro hangi ülkenin takımıdır?' sorusunu yönelten sporseverler bu cevabı haberimizde bulabilecekler...
DALIAN PRO
Dalian Yifang ZÇ Çin'de kurulan futbol kulübü. Kulüp, 2009'da Dalian Aerbin Group Co. Ltd tarafından Dalian, Liaoning'de kurulmuştur. Kulüp yurt dışından ilk transfer olarak Yimpaş Yozgatspor'dan Tarık Daşgün'ü yapmıştır. Takım maçlarını, 30 bin 775 seyirci kapasiteli Jinzhou Stadium'da oynamaktadır.
Futbolcu istatistikleri (Kulüp tarihi boyunca)
- En pahalı transfer (Yurt içinden) - Hanchao Yu (Liaoning Whowin'den 4 milyon euro 300 bin euro
En pahalı transfer (Yurt dışından) - Fábio Rochemback (Grêmio'dan 3 milyon 785 bin euro bedel ile geldi.)
En fazla maça çıkan - Dabao Yu (56 maç)
En çok gol atan - Peter Utaka (27 gol)
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