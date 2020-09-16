16 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Dalian Pro hangi ülkenin takımıdır? Fenerbahçe'den Jailson'u mu transfer edecekler?

Dalian Pro hangi ülkenin takımıdır? Jailson...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

futbolcularından Jailson'un adı sürpriz bir ekiple anılmaya başladı... Başta sarı lacivertli taraftarlar olmak üzere sporseverler de bu takımla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Arama motorlarına ' hangi ülkenin takımıdır?' yazan futbolseverler, sorularının cevabını ve ayrıntıları haberimizde bulabilecekler...

hangi ülkenin takımıdır? 2018-2019 sezonu yazında Brezilya ekiplerinden Gremio'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında edilen Jailson'a sürpriz talip... 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Dalian Pro'nun radarına girdi. Takımın transferde yetkili isimleri, yaptıkları analiz ve hazırladıkları rapor neticesinde 'nin kapısını çaldı.

Bu gelişmeler neticesinde başta Fenerbahçeliler olmak üzere sporseverler, bu takımla ilgili bilgileri araştırmaya koyuldu. Arama motorlarına 'Dalian Pro hangi ülkenin takımıdır?' sorusunu yönelten sporseverler bu cevabı haberimizde bulabilecekler...

Son dakika transfer haberi: Dalian Pro Jailson için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu

DALIAN PRO

Dalian Yifang ZÇ Çin'de kurulan futbol kulübü. Kulüp, 2009'da Dalian Aerbin Group Co. Ltd tarafından Dalian, Liaoning'de kurulmuştur. Kulüp yurt dışından ilk transfer olarak Yimpaş Yozgatspor'dan Tarık Daşgün'ü yapmıştır. Takım maçlarını, 30 bin 775 seyirci kapasiteli Jinzhou Stadium'da oynamaktadır.

Futbolcu istatistikleri (Kulüp tarihi boyunca)

- En pahalı transfer (Yurt içinden) - Hanchao Yu (Liaoning Whowin'den 4 milyon euro 300 bin euro

En pahalı transfer (Yurt dışından) - Fábio Rochemback (Grêmio'dan 3 milyon 785 bin euro bedel ile geldi.)

En fazla maça çıkan - Dabao Yu (56 maç)

En çok gol atan - Peter Utaka (27 gol)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Pjanic'ten Türkçe replik! Hedef ben miyim... Pjanic'ten Türkçe replik! "Hedef ben miyim..."
Şampiyonlar Ligi: Gent 2 - 1 Rapid Wien Şampiyonlar Ligi: Gent 2 - 1 Rapid Wien
PAOK Benfica'yı eledi! PAOK Benfica'yı eledi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör