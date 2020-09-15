15 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Dalian Pro Jailson için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu

F.Bahçeli oyuncu Çin yolcusu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu ’a ’den talip çıktı. SPOR'un haberine göre Çin ekibi Dalian Pro, Jailson'a teklif yaptı. Jailson'un başka bir takıma imza atmasıyla birlikte anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay verilecek.

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