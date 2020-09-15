Almanya Kupası: Duisburg 0-5 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Almanya Kupası 1. tur maçında Borussia Dortmund, Duisburg'u Sancho (p), Bellingham, Hazard, Reyna ve Reus'un golleriyle 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Almanya Kupası 1. tur maçında 3. Lig ekibi Duisburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 14. dakikada Jadon Sancho (p), 30. dakikada Jude Bellingham, 39. dakikada Thorgan Hazard, 50. dakikada Giovanni Reyna ve 58. dakikada Marco Reus'un attığı gollerle 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Öte yandan Duisburg'da Dominic Volkmer, 38. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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