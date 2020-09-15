15 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya Kupası: Duisburg 0-5 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Dortmund gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

1. tur maçında , Duisburg'u Sancho (p), Bellingham, Hazard, Reyna ve Reus'un golleriyle 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

1. tur maçında 3. Lig ekibi Duisburg ile karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 14. dakikada Jadon Sancho (p), 30. dakikada Jude Bellingham, 39. dakikada , 50. dakikada Giovanni Reyna ve 58. dakikada Marco Reus'un attığı gollerle 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Öte yandan Duisburg'da Dominic Volkmer, 38. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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