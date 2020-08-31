Lazio golcüsü Immobile'nin sözleşmesini uzattı

İtalya Serie A'da bu sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren Lazio'da golcü futbolcu Immobile'nin durumu belli oldu. Yıldız futbolcu kulübüyle görüşüp son kararını verdi. İşte detaylar...

Lazio Kulübü Basın Sözcüsü Stefano De Martino, Lazio kanalına yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına dek uzattığını belirtti.

Mavi-beyazlı başkent takımına 2016 yılında transfer olan Ciro Immobile, Lazio'da her sezon performansını geliştirirken, geçen sezon Serie A'da attığı 36 golle, 3. kez gol kralı olmuştu.

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