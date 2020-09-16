16 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyonlar Ligi: PAOK 2-1 Benfica | MAÇ SONUCU

PAOK Benfica'yı eledi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. Ön elem turu mücadeleleri ile sürüyor. Bir önceki turda 'ı eleyen PAOK bu kez Portekiz temsilcisi 'yı ağırladı. Yunan ekibi zorlu rakibini 2-1 ile geçerek Play-Off biletinin sahibi oldu..

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme aşamasında temsilcimiz 'ı 3-1 mağlup ederek tur atlayan Yunan temsilcisi PAOK, 3. Ön Eleme aşamasında da zorlu rakibi 'yı 2-1 yendi ve play-off'a biletinin sahibi oldu.

'u takımın başına getiren Benfica yaklaşık 80 milyon Euro harcayıp Nunez, Vertonghen, Everton, Waldschmidt, Pedrinho gibi isimleri kadrosuna katmış ve sezona iddialı girmişti.

Beşiktaş maçında da etkili oynayan ve ilk golün pasını veren Dimitris Giannoulis, Benfica maçında da 1 gol - 1 asist ile oynadı. Değeri 4,5 milyon Euro olan 1995 doğumlu sol kanat oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Sırp oyuncu Andrıja Zivkovic, eski takımı Benfica'ya karşı PAOK'un 2. golünü attı. Zivkovic 2016-2020 arasında Benfica takımında forma giymiş kısa süre önce Yunan ekibine gelmişti.

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