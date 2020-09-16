16 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Montpellier sahasında Lyon'a acımadı!

Montpellier sahasında Lyon'a acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

1'de oynanan karşılaşmada Montpellier sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Lyon ilk mağlubiyetini aldı.

1'in 3. hafta karşılaşmasında Montpellier evinde 'u konuk etti. Savanier'in 38 ve 59. dakikida attığı gollerle ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti. Konuk takım Lyon'un tek golünü ise 82. dakikada Depay kaydetti. Bu sonucun ardından Lyon bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
Lyon'un Gustavo ısrarı! Yeni teklif...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Yok böyle bir olay! Rakip tribüne çıktı ve... Yok böyle bir olay! Rakip tribüne çıktı ve...
Chelsea rahat kazandı! Chelsea rahat kazandı!
Wolves deplasmanda güldü Wolves deplasmanda güldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör