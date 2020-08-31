31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Claudio Bravo Real Betis'te!
Manchester City ile yollarını ayıran 37 yaşındaki İspanyol kaleci Claudio Bravo, ülkesinin takımlarından Real Betis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Betis Kulübü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Bravo ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.
Kariyerine ülkesinin Colo-Colo takımında başlayan Bravo, İspanya'da Real Sociedad ve Barcelona'da oynadıktan sonra 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu.
Bravo, yedek kaleci olarak yer aldığı Manchester City'de 4 sezonda 61 resmi maça çıkmıştı.
💚🇨🇱💚 pic.twitter.com/b3Ylw9arNH— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 30, 2020
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