Claudio Bravo Real Betis'te!

Manchester City ile yollarını ayıran 37 yaşındaki İspanyol kaleci Claudio Bravo, ülkesinin takımlarından Real Betis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Betis Kulübü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Bravo ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Kariyerine ülkesinin Colo-Colo takımında başlayan Bravo, İspanya'da Real Sociedad ve Barcelona'da oynadıktan sonra 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu.

Bravo, yedek kaleci olarak yer aldığı Manchester City'de 4 sezonda 61 resmi maça çıkmıştı.

DİĞER