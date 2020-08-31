31 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Claudio Bravo Real Betis'te!

Claudio Bravo imzayı attı! Yeni takımı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

ile yollarını ayıran 37 yaşındaki İspanyol kaleci , ülkesinin takımlarından ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından ekibi 'den ayrılan 37 yaşındaki Bravo ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Kariyerine ülkesinin Colo-Colo takımında başlayan Bravo, 'da ve 'da oynadıktan sonra 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu.

Bravo, yedek kaleci olarak yer aldığı Manchester City'de 4 sezonda 61 resmi maça çıkmıştı.

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