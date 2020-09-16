16 Eylül 2020, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi: Gent 2 - 1 Rapid Wien | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Gent sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak play-off biletinin sahibi oldu. Konuk takımın tek golünü Yusuf Demir kaydetti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. ön eleme mücadeleleri ile sürdü. Devler Ligi'nde Avusturya ekibi Rapid Wien, Gent'e konuk oldu. Ev sahibi rakibini 2-1 mağlup ederek play-off biletini kapmayı başardı.
Belçika ekibi gol perdesini 36. dakikada N. Dorsch ile açarken, 59. dakikada Yaremchuk'un kullandığı penaltı vuruşunda skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekibin tek golü ise uzatma dakikalarında Y. Demir'den geldi.Rapid Wien'de 17 yaşındaki Yusuf Demir ilk kez Avrupa Kupası'nda forma giydi ve ilk maçında gol attı.
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