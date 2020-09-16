16 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyonlar Ligi: Gent 2 - 1 Rapid Wien | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi: Gent 2 - 1 Rapid Wien
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

 Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Gent sahasında  temsilcisi 'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi kazanarak play-off biletinin sahibi oldu. Konuk takımın tek golünü Yusuf Demir kaydetti

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. ön eleme mücadeleleri ile sürdü. Devler Ligi'nde ekibi , Gent'e konuk oldu. Ev sahibi rakibini mağlup ederek play-off biletini kapmayı başardı.

ekibi gol perdesini 36. dakikada N. Dorsch ile açarken, 59. dakikada Yaremchuk'un kullandığı penaltı vuruşunda skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekibin tek golü ise uzatma dakikalarında Y. Demir'den geldi.

Rapid Wien'de 17 yaşındaki Yusuf Demir ilk kez Avrupa Kupası'nda forma giydi ve ilk maçında gol attı.
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