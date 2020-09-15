15 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Hamburg'lu Toni Leistner rakip taraftara saldırdı!

Yok böyle bir olay! Rakip tribüne çıktı ve...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

'un stoperi , futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olaya imza attı. 30 yaşındaki oyuncu tribüne çıkarak rakip takımın taraftarına saldırdı. İşte o görüntüler...

1. Tur maçında , deplasmanda Dynamo Dresden'e 4-1 mağlup olurken, karşılaşma sonrası yaşanan bir olay geceye damga vurdu.

Hamburg'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu , maçın ardından rakip tribünlere çıkarak bir taraftarla kavga etti.

Araya giren güvenlik görevlisi ve diğer taraftarlar, Leistner'i bölgeden uzaklaştırarak kavgayı daha da büyümeden önledi.

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