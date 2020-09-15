Hamburg'lu Toni Leistner rakip taraftara saldırdı!

Hamburg'un stoperi Toni Leistner, futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olaya imza attı. 30 yaşındaki oyuncu tribüne çıkarak rakip takımın taraftarına saldırdı. İşte o görüntüler...

Almanya Kupası 1. Tur maçında Hamburg, deplasmanda Dynamo Dresden'e 4-1 mağlup olurken, karşılaşma sonrası yaşanan bir olay geceye damga vurdu.

Hamburg'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Toni Leistner, maçın ardından rakip tribünlere çıkarak bir taraftarla kavga etti.

Araya giren güvenlik görevlisi ve diğer taraftarlar, Leistner'i bölgeden uzaklaştırarak kavgayı daha da büyümeden önledi.

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