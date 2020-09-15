15 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cavani'den ilginç teklif! Kendisini Barcelona'ya önerdi

Cavani'den ilginç teklif! Kendisini dünya devine önerdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

Fransız devi Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren ve 'nin listesinde yer aldığı iddia edilen 'den ilginç bir transfer hamlesi geldi. Uruguaylı golcü, kendisini ile yollarını ayırmaya hazırlanan 'ya önerdi. İşte detaylar...

Son 6 sezondur formasını giydiği 'den ayrılan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sport'ta yer alan habere göre, Uruguaylı golcü, 'dan ayrılarak 'a olacağı konuşulan vatandaşı 'in yerine kendisini Katalan ekibine önerdi.

Adı ile de anılan tecrübeli golcünün Barcelona'lı yetkilerle temasa geçerek Katalan ekibinde oynamak istediğini dile getirdiği belirtildi. Haberde ayrıca Barcelona'nın Cavani'nin kendilerine yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ancak oyuncunun transfer öncelikleri arasında yer alamaması nedeniyle teklifi şimdilik geri çevirdiği vurgulandı.

PSG'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Cavani'nin bonservisi elinde bulunuyor.

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