15 Eylül 2020, Salı
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Sheffield United 0-2 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Sheffield United sahasında Wolverhampton'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Premier Lig'in ilk haftasında Sheffield United ile Wolverhampton, Bramall Lane'de karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-0 kazandı.
Karşılaşmada goller; 3. dakikada Raul Jimenez ve 6. dakikada Romain Saiss'den geldi.
Wolverhampton, ligin 2. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Sheffield United ise aynı haftada, Aston Villa'ya konuk olacak.
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