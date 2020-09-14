15 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United 0-2 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

Wolves deplasmanda güldü
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

'in ilk haftasında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Premier Lig'in ilk haftasında ile , Bramall Lane'de karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmada goller; 3. dakikada Raul Jimenez ve 6. dakikada Romain Saiss'den geldi.

Wolverhampton, ligin 2. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Sheffield United ise aynı haftada, Aston Villa'ya konuk olacak.

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