29 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Zlatan kararını verdi! Milan...

Zlatan kararını verdi! Milan...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

'da gündem olan Zlatan Ibrahimovic'in durumu belli oldu. İsveçli forvet ile 1 yıllığına tekrar anlaştı. Golcü futbolcunun alacağı ücret ise oldukça yüksek. İşte detaylar...

Ocak ayında 'a dönen ve pandemi nedeniyle verilen aranın ardından takım arkadaşı ile birlikte müthiş bir form yakalayan İsveçli yıldız, kariyerine İtalyan devinde devam etmeye karar verdi...

İtalyan basını, Ibrahimovic'in Milan'dan yıllık 7 milyon euro alacağını yazdı. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Milan ile geçtiğimiz sezon çıktığı 18 maçta 10 gol kaydetti. Kırmızı siyahlılar, pandemi sonrası oynanan 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

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