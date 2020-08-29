Zlatan kararını verdi! Milan...

İtalya'da gündem olan Zlatan Ibrahimovic'in durumu belli oldu. İsveçli forvet Milan ile 1 yıllığına tekrar anlaştı. Golcü futbolcunun alacağı ücret ise oldukça yüksek. İşte detaylar...

Ocak ayında Milan'a dönen ve pandemi nedeniyle verilen aranın ardından takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile birlikte müthiş bir form yakalayan İsveçli yıldız, kariyerine İtalyan devinde devam etmeye karar verdi...

İtalyan basını, Ibrahimovic'in Milan'dan yıllık 7 milyon euro alacağını yazdı. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Milan ile geçtiğimiz sezon çıktığı 18 maçta 10 gol kaydetti. Kırmızı siyahlılar, pandemi sonrası oynanan 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

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