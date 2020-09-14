PSG - Marsilya maçında yumruklar havada uçuştu! Tam 5 kırmızı kart...

90+9. dakikada ise Neymar bu kez kırmızı kart gördü ve PSG maçı 8, Marsilya ise 9 kişi tamamladı. Maçın genelinde ise 14 sarı 5 kırmızı kart çıktı ve uzun süre unutulmayacak bir karşılaşma geride kalmış oldı. İşte o anlar