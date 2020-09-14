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PSG - Marsilya maçında yumruklar havada uçuştu! Tam 5 kırmızı kart...

Fransa Ligi'nde PSG ile Marsilya karşılaşması uzun yıllar konuşulacak bir maça sahne oldu. Parc des Princes'de oynanan karşılaşma Marsilya'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın son dakikasında ise kavga çıktı. Tam 5 futbolcu kırmızı kart gördü. İşte yıldız futbolcuların birbirine girdiği o anlar... | Son dakika haberi

Giriş Tarihi: 14.09.2020 00:36 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 00:37
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PSG - Marsilya maçında yumruklar havada uçuştu! Tam 5 kırmızı kart...

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında PSG, sahasında Marsilya'yı konuk etti.

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PSG - Marsilya maçında yumruklar havada uçuştu! Tam 5 kırmızı kart...

Parc des Princes'da oynanan karşılaşmayı Marsilya 1-0 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

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PSG - Marsilya maçında yumruklar havada uçuştu! Tam 5 kırmızı kart...

SON DAKİKADA SAHA KARIŞTI

Maçın uzatma dakikaları ise adeta savaş alanına döndü. Gergin geçen maçın son dakialarında Marsilya'dan Amavi ve Benedetto kırmızı kartla oyun dışında kalırken PSG'de Kurzawa ile Paredes kırmızı kart gördü.

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PSG - Marsilya maçında yumruklar havada uçuştu! Tam 5 kırmızı kart...

90+9. dakikada ise Neymar bu kez kırmızı kart gördü ve PSG maçı 8, Marsilya ise 9 kişi tamamladı. Maçın genelinde ise 14 sarı 5 kırmızı kart çıktı ve uzun süre unutulmayacak bir karşılaşma geride kalmış oldı. İşte o anlar

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PSG - Marsilya maçında yumruklar havada uçuştu! Tam 5 kırmızı kart...
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