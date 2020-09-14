Barcelona Başkanı Bartomeu Lionel Messi'den indirim isteyecek!

Barcelona'dan ayrılmak isteyen fakat bu isteği gerçekleşmeyen Arjantinli süper star Lionel Messi, takımda kalacağını açıklamıştı. İspanyol ekibinin başkanı Josep Bartomeu, 33 yaşındaki oyuncudan indirim talep edecek.

Barcelona'da bir sezon daha kalacağı kesinleşen Lionel Messi'nin gelecek sezondaki adresi merak ediliyor. Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Arjantinli oyuncudan bu sezon için indirim isteyecek.

Barcelona'da yeni sezonda oyunculardan maaş indirimi beklenirken, Messi'nin bu konuda başı çekmesi planlanıyor.

Arjantinli süper yıldız Katalan ekibinden senelik 80 milyon avro civarında net ücret kazanıyor. Lionel Messi, Forbes'un açıkladığı en çok kazanan futbolcular listesinde de zirvede yer aldı.

Lionel Messi ve Josep Bartomeu'nun yakın zamanda bir araya gelip maaş konusunu masaya yatırması bekleniyor.

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