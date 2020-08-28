28 Ağustos 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Dani Alves ameliyat oldu

Dani Alves ameliyat oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Kariyerini 'nın ekibinde sürdüren 37 yaşındaki ameliyat oldu. Deneyimli sağ bekin, ligde oynanan Athletico Paranaense maçında kolu kırılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün ağırladıkları Athletico Paranaense'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada kolu kırılan Brezilyalı oyuncunun ameliyat edildiği duyuruldu.

'nun internet sitesine konuşan kulüp doktoru Jose Sanchez, Alves'in tamamen iyileşmesinin ne zaman olcağını bilmediklerini fakat kısa sürede eski haline dönmesini beklediklerini belirtti.

Daha önce , Juventus ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi takımlarda forma giyen Alves, ekibine geçen yıl katılmıştı.

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