29 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Community Shield kupası Arsenal'in

Community Shield kupası Arsenal'in
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

İngiltere 'da , normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren maçta 'u penaltılar sonucu 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

2019-2020 sezonunda 'i şampiyon olarak tamamlayan ile 'ın galibi 'i karşı karşıya getiren müsabakası, Wembley Stadyumu'nda oynandı. 12'nci dakikada Arsenal, Aubameyang'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. 73'te Liverpool, Minamino ile 1-1'lik eşitliği sağlarken, müsabakanın normal süresi de bu skorla sona erdi ve maç penaltı atışlarına gitti.
Penaltı atışlarında Liverpool'dan Brewster'ın kaçırdığı tek penaltı sonucunda Arsenal, rakibini penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

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