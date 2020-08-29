Community Shield kupası Arsenal'in

İngiltere Community Shield'da Arsenal, normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren maçta Liverpool'u penaltılar sonucu 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

2019-2020 sezonunda İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool ile FA Cup'ın galibi Arsenal'i karşı karşıya getiren Community Shield müsabakası, Wembley Stadyumu'nda oynandı. 12'nci dakikada Arsenal, Aubameyang'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. 73'te Liverpool, Minamino ile 1-1'lik eşitliği sağlarken, müsabakanın normal süresi de bu skorla sona erdi ve maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında Liverpool'dan Brewster'ın kaçırdığı tek penaltı sonucunda Arsenal, rakibini penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

DİĞER