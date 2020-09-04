Lionel Messi kararını açıkladı! Barcelona...

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu. Yıldız isim, "Barcelona'yı dava etmek yerine, kalmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı

Barcelona'da yılan hikayesine dönen Messi konusunda Arjantinli yıldızdan açıklama geldi. Tecrübeli futbolcu bir sezon daha Barcelona'da kalacağını duyururken sert açıklamalar yaptı.

İspanyol basınının aktardığına göre Messi "Bartomeu'nun başkanlığı tam bir felaket. Mutlu değildim, ayrılmak istedim ama izin verilmedi. Ben de kulübü dava etmek yerine, kalmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

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