04 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi kararını açıkladı! Barcelona...

Lionel Messi kararını açıkladı! Barcelona...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

'nın dünyaca ünlü yıldızı geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu. Yıldız isim, "Barcelona'yı dava etmek yerine, kalmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı

'da yılan hikayesine dönen Messi konusunda Arjantinli yıldızdan açıklama geldi. Tecrübeli futbolcu bir sezon daha Barcelona'da kalacağını duyururken sert açıklamalar yaptı.

İspanyol basınının aktardığına göre Messi "Bartomeu'nun başkanlığı tam bir felaket. Mutlu değildim, ayrılmak istedim ama izin verilmedi. Ben de kulübü dava etmek yerine, kalmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Beşiktaş ve F.Bahçe istiyordu! Serbest kaldı Beşiktaş ve F.Bahçe istiyordu! Serbest kaldı
Ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımı... Ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımı...
İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör