13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 1-0 Southampton | MAÇ SONUCU

Crystal Palace evinde kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Premier Lig'in açılış haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

'in açılış haftasında , Selhurst Park 'ta 'ı ağırladı. Jonathan Moss'un yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Crystal Palace'ın tek golünü 13. dakikada Wilfred Zaha kaydetti.

Bu sonuçla Crystal Palace, maç fazlasıyla ligde 3. sırada yer aldı. Southampton ise 19. sırada kendine yer buldu.

Crystal Palace, gelecek hafta Manchester United deplasmanına konuk olacak. Southampton ise evinde Tottenham'ı ağırlayacak.

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