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DÜNYADAN FUTBOL

Luis Suarez Atletico Madrid'de

Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

Son dakika... kulübü Uruguaylı golcü oyuncusu 'in transferi için ile anlaştığını resmen açıkladı.

kulübü Uruguaylı golcü oyuncusu 'in transferi için bir başka ekibi ile anlaştığını resmen açıkladı. Luis Suarez'in 6 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Atletico Madrid'e olduğu resmi site üzerinden duyuruldu.

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