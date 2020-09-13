13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Deportivo Alaves - Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

'nın ilk haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. ile zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadelenin muhtemel 11'i, yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves - Real Betis maçı 13 Eylül Pazar saat 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

DEPORTIVO ALAVES - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Deportivo Alaves: Pacheco, Duarte, Laguardia, Ely, Rioja, Pons, Battaglia, Pina, Méndez, Pérez, Joselu

Real Betis: Bravo, Moreno, Bartra, Mandi, Emerson, Rodríguez, Guarda, Joaquín, Canales, Fekir, Iglesias

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