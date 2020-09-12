İngiltere Premier Lig: Liverpool 4-3 Leeds United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, sahasında Leeds United'ı Salah (3) ve Van Dijk'ın attığı gollerle 4-3 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Premier Lig'in açılış haftasında son şampiyon Liverpool, sahasında ligin yeni ekibi Leeds United'ı konuk etti. Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede Kırmızılar, rakibini 4, 33 ve 88. dakikalarda Mohamed Salah ve 20. dakikada Virgil Van Dijk'ın golleriyle 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın 12. dakikada Jack Harrison, 30. dakikada Patrick Bamford ve 66. dakikada Mateusz Klich ile bulduğu goller mağlubiyeti engelleyemedi.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, 20 Eylül Pazar günü TSİ 19.00'da Chelsea deplasmanına konuk olacak. Leeds United ise 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de Fulham'ı ağırlayacak.
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