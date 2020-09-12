12 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig: Liverpool 4-3 Leeds United | MAÇ SONUCU

Muhteşem düelloda kazanan Liverpool!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in ilk haftasında , sahasında 'ı Salah (3) ve 'ın attığı gollerle 4-3 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Premier Lig'in açılış haftasında son şampiyon , sahasında ligin yeni ekibi 'ı konuk etti. Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede Kırmızılar, rakibini 4, 33 ve 88. dakikalarda Mohamed Salah ve 20. dakikada Virgil 'ın golleriyle 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın 12. dakikada Jack Harrison, 30. dakikada Patrick Bamford ve 66. dakikada Mateusz Klich ile bulduğu goller mağlubiyeti engelleyemedi.

'in 2. haftasında Liverpool, 20 Eylül Pazar günü TSİ 19.00'da deplasmanına konuk olacak. Leeds United ise 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de Fulham'ı ağırlayacak.

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